Политолог Виноградов назвал Татарстан «витринным» регионом

В Национальном библиотечном комплексе Татарстана 20 августа состоялось заседание экспертного сообщества «Волга», темой которого стало обсуждение факторов, обеспечивающих устойчивое развитие региона в условиях глобальных вызовов. Об этом сообщил inkazan.ru .

Участники мероприятия рассмотрели механизмы и программы социальной поддержки, реализуемые в Татарстане, и оценили их вклад в укрепление социально-экономической стабильности республики.

Комментируя успехи республики, политолог Михаил Виноградов назвал регион образцовым и «витринным».

«При этом интересно, что периодически такие федеральные фавориты меняются. Когда-то, еще 5-10 лет назад, это были Калужская область, Кемеровская. <…> Сегодня же они почти исчезли из числа образцов», — подчеркнул аналитик.

По его словам, именно Татарстан продолжает удерживать лидирующие позиции.