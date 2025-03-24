Политолог Виноградов: малые города России начали оживать за счет работы и туризма

Политолог Михаил Виноградов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что в небольших населенных пунктах России с каждым годом растет число рабочих мест и зарплаты. Малые города также привлекают туристов.

«Когда смотришь американские сюжеты ржавого пояса, где города 30 лет назад умирали и были полны безысходности и депрессивности, чего мы слышим и о России, часть из этих городов собралась и избавилась от безысходности», — отметил эксперт в эфире.

Он подчеркнул, что малые города получают шанс на развитие: жители мегаполисов все чаще проводят там лето.