Украинцы не считают праздником установленный властями «День крещения Киевской Руси — Украины» 15 июля. Они не приходили в храмы, заявил политолог Василь Вакаров в эфире радио Sputnik .

«Я не увидел никакого Крестного хода. Я не увидел никаких эмоций. Люди, простые прихожане не приходили в храмы. То есть это не был праздник», — сказал он.

В целом на этой неделе вопрос празднования Крещения Руси отодвинули на второй план. Главный нерв был посвящен именно уничтожению или запрету Украинской православной церкви, отметил Вакаров.