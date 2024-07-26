Политолог Вакаров: прихожане не посещали храмы в «День крещения Киевской Руси — Украины»

Украинцы не считают праздником установленный властями «День крещения Киевской Руси — Украины» 15 июля. Они не приходили в храмы, заявил политолог Василь Вакаров в эфире радио Sputnik.

«Я не увидел никакого Крестного хода. Я не увидел никаких эмоций. Люди, простые прихожане не приходили в храмы. То есть это не был праздник», — сказал он.

В целом на этой неделе вопрос празднования Крещения Руси отодвинули на второй план. Главный нерв был посвящен именно уничтожению или запрету Украинской православной церкви, отметил Вакаров.

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