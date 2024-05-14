Политолог Светов заявил, что знания Белоусова пригодятся в Минобороны | 360°

Общество 14 мая 2024, 10:11 Политолог Светов заявил, что знания Белоусова пригодятся в Минобороны

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Назначение Андрея Белоусова министром обороны России — это выверенный и продуманный шаг, его опыт и знания очень пригодятся на новом месте. Таким мнением с RT поделился политолог Юрий Светов.

По его словам, опыт Белоусова в сфере экономики поможет разобраться с задачами оборонного комплекса, в котором сейчас очень много расходов.

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«Было сказано, что сейчас побеждает тот, кто сможет использовать на поле боя всякого рода инновации, технологии, которых нет ни у кого другого. Видимо, это будет делать Минобороны под руководством Белоусова», — отметил политолог.

Напомним, в воскресенье президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны России. Занимавший этот пост Сергей Шойгу теперь будет секретарем Совета безопасности России.

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