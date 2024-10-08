Политолог Светов заявил, что главы СНГ будут обсуждать вопросы безопасности и миграции

В Москве 8 октября пройдет встреча глав Содружества независимых государств. В эфире программы «ОТРажение» политолог и журналист Юрий Светов выдвинул предположение, что на повестке дня будут обсуждаться вопросы безопасности и миграционной политики, сообщило ОТР .

Светов отметил, что в связи с недавними заявлениями депутатов Верховной рады о необходимости вторжения в Белоруссию, где «ждут украинские войска», вопрос безопасности этой страны окажется в центре внимания.

Он подчеркнул, что ключевыми темами будут союзнические обязательства по отражению любых попыток вмешательства в дела страны. После этого, по мнению эксперта, государства СНГ продолжат обсуждение различных актуальных проблем, включая вопросы миграции, и изменение отношения России к мигрантам из братских стран.