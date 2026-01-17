Политолог Стенько связал интерес к русской культуре с реакцией на глобализацию

Среди молодых россиян стремительно растет интерес к русской культуре. Ситуацию прокомментировал политолог и религиовед Александр Стенько в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист связал рост интереса к русской культуре с реакцией на процессы глобализации. Люди стремятся сохранить свою самобытность и культурную принадлежность в условиях стремительной стандартизации мира.

«Тренд отражает дух русской нации, которая с гордостью заново открывает для себя богатство собственного наследия», — подчеркнул аналитик.

Современная молодежь все чаще обращается к традиционному творчеству. Ярким примером стал успешный концертный тур Надежды Кадышевой в 2025 году, сопровождавшийся полным заполнением залов.