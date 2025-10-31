Политолог Станкевич назвал информационной кампанией заявления Литвы об ограничении транзита в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал обсудить возможные ограничения транзита в Калининград. МИД страны подтвердил готовность к таким мерам. Ситуацию прокомментировал политолог Сергей Станкевич в разговоре с ОТР .

По мнению специалиста, вероятность блокировки невелика, поскольку это нарушает международные соглашения и не несет выгод государству. Эксперт подчеркнул необходимость избегать публичной реакции на подобные заявления, чтобы не усиливать информационное давление.

«Скорее всего, это некоторая такая риторика, информационная интервенция. И она сойдет, как и многие другие информационные кампании, на нет, без серьезных последствий», — заявил политолог.

Однако, в случае реализации планов, Россия будет принимать соответствующие контрмеры, подчеркнул Станкевич.