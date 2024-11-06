Политолог Синельников-Оришак назвал позорным явлением поддержку Трампа в России

Проведенный News.ru опрос показал, что 76% россиян хотели бы видеть на посту президента США Дональда Трампа. Результаты исследования прокомментировал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с «Ридусом».
Специалист назвал массовую поддержку политика позорным явлением.
«Понимаю, что всем хочется мира. Ведь Трамп обещал остановить украинский конфликт. Но вся российская трампомания, если честно, выглядит странно» — отметил эксперт.
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