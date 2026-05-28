Политолог Штульман указала на связь активного долголетия с гормональным фоном

Политолог Елена Штульман объяснила, почему некоторые люди после 60 лет продолжают жить полной жизнью, а другие быстро теряют энергию. Об этом сообщил RuNews24.ru .

По ее словам, ответ кроется в сочетании биологии, психологии, социальных условий и образа жизни.

«Чувство юмора, интерес к новому, движение, общение, желание быть полезным и нужным, все это не просто улучшает настроение, а буквально помогает мозгу сохранять нейронные связи», — отметила эксперт.

Она также напомнила, что с возрастом у человека естественным образом снижается гормональный фон. Это влияет на физическую форму, мотивацию, настроение, когнитивные способности, уровень тревожности и желание взаимодействовать с миром.