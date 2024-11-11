Политолог Шаповалов: урегулирование украинского конфликта не зависит от воли президента США

Урегулирование украинского конфликта не зависит от действий президента США, будь в кресле республиканец или демократ. Таким мнением в разговоре с RT поделился политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Собеседник считает, что договоренности будут достигнуты по готовности Запада к восприятию изменившихся геополитических реалий. При этом он добавил, что Дональд Трамп попробует отказаться от несоответствующей интересам всего мира политики, которая была при Байдене.

«Усилия Трампа в этом направлении можно только приветствовать, но мы должны понимать, что Трамп является плоть от плоти частью американской системы», — сказал Шаповалов.

Дональд Трамп не имеет достаточно ресурсов, чтобы реализовать все свои даже пожелания, считает политолог.