Политолог Салин заявил, что не стоит лишать полномочий дистанцированных от партии одномандатников

Нельзя лишать россиян права голоса в отношении конкретного кандидата. Такое мнение озвучил Павел Салин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он отметил, что в случае одномандатников граждане голосуют прежде всего за личность, а не за политическую партию. По его мнению, нельзя отбирать у них мандат из-за перехода или дистанцирования от партии.
Салин также подчеркнул, что вопрос о досрочном лишении мандата при выходе из партии имеет смысл рассматривать только после «серьезного обновления» избирательной системы.
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