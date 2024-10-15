Политолог Салин заявил, что не стоит лишать полномочий дистанцированных от партии одномандатников

Нельзя лишать россиян права голоса в отношении конкретного кандидата. Такое мнение озвучил Павел Салин в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Он отметил, что в случае одномандатников граждане голосуют прежде всего за личность, а не за политическую партию. По его мнению, нельзя отбирать у них мандат из-за перехода или дистанцирования от партии.

Салин также подчеркнул, что вопрос о досрочном лишении мандата при выходе из партии имеет смысл рассматривать только после «серьезного обновления» избирательной системы.