Политолог Ростислав Ищенко объяснил популярность теорий заговора у населения поиском простых решений

Он отметил, что никогда общество не подвергалось такому информационному противостоянию, как в текущем столетии. До XIX века лишь немногие умели читать и писать, и, соответственно, публикации того времени — журналы и газеты — были предназначены для ограниченного круга людей. Это было дорогое удовольствие, они выходили небольшими тиражами и ориентировались на тех, кто имел определенную подготовку. То есть, на представителей сословий, род занятий которых связаны с политикой, экономикой и финансами, передаваемыми из поколения в поколение.

С появлением всеобъемлющей грамотности и распространением СМИ их влияние на общество значительно возросло. Это привело к привлечению к активной политике огромного количества непрофессионалов, которые постоянно задают вопросы «почему», но никогда не бывают удовлетворены ответами. Это происходит потому, что они не могут понять, как функционирует этот механизм.

Обычно они ищут объяснения в теории заговора, так как это наиболее простое объяснение, а все остальные им кажутся слишком запутанными. Человек не подготовлен к восприятию такой информации, но она поступает к нему постоянно, подытожил эксперт.