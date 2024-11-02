Политолог Орлов рассказал, что россияне часто выходят на работу в состоянии болезни

Большое количество россиян работают с симптомами болезни из-за страха лишиться дохода. Увеличение выплат за больничный станет важным шагом на пути к решению этой проблемы, заявил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT.
По его мнению, размер пособия по временной нетрудоспособности необходимо каждый год индексировать с учетом инфляции. Эта мера станет показателем заботы о гражданах со стороны государства.
«Люди должны иметь возможность спокойно поболеть дома и не беспокоиться о санкциях со стороны работодателя или возможном материальном ущербе», — отметил Орлов.
Политолог добавил, что некоторые работодатели грозят сотрудникам лишением премии за внезапный больничный, что в корне неправильно.
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