Политолог Орлов предложил сделать бесплатным второе высшее образование в медвузах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой сделать бесплатным второе высшее образование в медицинских вузах. Соответствующее обращение было направлено на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщил RT .

Эксперт отметил, что представители власти не раз поднимали вопрос нехватки врачей и медработников среднего звена. Орлов предложил разрешить гражданам с высшим образованием получать второе высшее медицинское образование бесплатно. Сейчас такие программы доступны только на коммерческой основе, и не все могут себе это позволить.

По мнению политолога, реализация идеи могла бы привести к появлению новых специалистов, способных совмещать знания из разных областей.