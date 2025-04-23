Политолог Орлов предложил регистрировать договор найма жилья в МФЦ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить уровень мошенничества в сфере аренды недвижимости. Для этого нужно регистрировать договор найма жилья в МФЦ, сообщил он в интервью RT .

«Рынок аренды жилья сейчас полулегальный. Люди заключают простые письменные договоры, которые не защищают ни собственников, ни арендаторов. Деньги за аренду передаются непонятно как», — объяснил эксперт.

Нередки случаи, когда арендаторов выселяют без предупреждения или крадут их имущество. Регистрация договоров в МФЦ позволит избежать таких ситуаций, считает Орлов.