Украина терпит крах в планах по мобилизации населения. Это вынудило сотрудников военкоматов начать облавы на мужчин в Киеве, заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT .

По его словам, в селах мобилизация давно «выкосила» всех жителей призывного возраста. После потери Угледара Украина готовится к очередному контрнаступлению, поэтому украинские власти перенесли мобилизационные действия в столицу.

Однако облавы со стороны военкомов дискредитируют ВСУ в глазах местных жителей, отметил Мезюхо.