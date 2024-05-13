Политолог Мезюхо назвал предложенные Путиным назначения взвешенной кадровой политикой | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:10 Политолог Мезюхо назвал предложенные Путиным назначения взвешенной кадровой политикой

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Президент Владимир Путин проводит очень продуманную политику в сфере кадров. Таким мнением с RT поделился политолог Иван Мезюхо.

Он отметил, что переход Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза России говорит о том, что этот орган останется на ключевой роли при принятии решений в вопросах безопасности страны. Также важно и правильно, что вопросами обороны займется гражданский человек с большим экономическим опытом.

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«Владимир Путин в принципе осуществляет взвешенную кадровую политику. С одной стороны, он понимает, что необходимо обновление, с другой стороны, он не заменяет кадры там, где на данный момент они показывают себя с самой эффективной стороны», — отметил Мезюхо.

Он добавил, что в ряде силовых ведомств на местах остались прежние руководители. Это говорит о том, что Путин делает ставки на тех, кто уже себя зарекомендовал.

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