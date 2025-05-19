Политолог Марков предположил внесение изменений в Конституцию РФ после окончания СВО

Политолог Сергей Марков прокомментировал в беседе с «Ридусом» слова заместителя председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого о том, что в российской Конституции могут быть серьезные изменения.

По словам собеседника, Толстой мог иметь ввиду новые регионы после окончания СВО.

«Во-вторых, он мог иметь в виду, что будет больше внимания уделено закреплению в Конституции традиционных ценностей. Других предпосылок к изменениям в Конституции нет сейчас», — сказал политолог.

Во время выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой сообщил, что поправки в Конституцию России, внесенные в 2020 году, будут не последними.