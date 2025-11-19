Политолог Ломов призвал учитывать мнение горожан при установке памятников историческим личностям

В разных уголках России увеличивается число памятников выдающимся фигурам прошлого, вызывая бурные общественные дискуссии. Среди примеров — монументы Иосифу Сталину в Вологде и Великих Луках. Ситуацию прокомментировал политолог Алексей Ломов в беседе с « ФедералПресс ».

Он назвал непростыми вопросы, связанные с установкой таких объектов. По словам эксперта, прежде чем принять решение о возведении скульптуры, целесообразно провести обсуждение с жителями близлежащих районов.

«Например, первый памятник Ивану Грозному был установлен в городе Орле. Хотя активисты выступали против установки монумента такой неоднозначной исторической личности», — напомнил аналитик.

Как пояснил политолог, такое строительство должно основываться на продуманном подходе и учитывать финансовые возможности территории, так как расходы на возведение памятных сооружений весьма значительны.