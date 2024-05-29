Политолог Кургинян заявил о сохранении у российской элиты западного мышления

Одной из проблем российского общества по-прежнему остается сохранение у элиты ориентирования на прозападный образ жизни. Об этом «Абзацу» рассказал Политолог, писатель и публицист, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

По его мнению, многие представители элиты в России не хотят отказываться от своего прежнего образа жизни, который уже неуместен в условиях СВО.

«Происходят и все эти ужимки и прыжки прежнего образа жизни, от которого никто отказаться не хочет. Зачем жить без гламура?» — отметил политолог.

Он посоветовал тем, кто не хочет отказываться от прежней жизни, покинуть Россию. Таким образом все стороны смогут избежать «радикального демонтажа» западных ценностей.

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