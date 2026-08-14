Политолог Козьякова рассказала о различных видах стипендий и налоговых нюансах для студентов в России

Доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова рассказала Общественной службе новостей о различных видах стипендий и налоговых нюансах для студентов в России.

Студенты могут получать академические, социальные, именные, региональные и корпоративные стипендии. Академическая стипендия назначается за успехи в учебе и может быть повышенной за особые достижения. Социальные стипендии предоставляются на основании подтвержденного статуса, например, для детей-сирот или инвалидов. Именные стипендии учреждаются в честь известных ученых и деятелей, а региональные и корпоративные — субъектами РФ и предприятиями.

Наталия Козьякова подчеркнула, что сумма всех государственных стипендий не может быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения по России. Студент имеет право получать несколько видов стипендий одновременно, но при уходе в академический отпуск, отчислении, наличии академических долгов или переходе на платное или заочное отделение выплаты прекращаются.

Также эксперт рассказала о том, когда переводы на карту не облагаются налогом: не нужно платить налог с переводов от близких родственников, возврата долга, государственных социальных выплат, пособий и материнского капитала, алиментов и страховых возмещений, подарков от физических лиц. Однако если перевод является оплатой за что-либо, он облагается НДФЛ по ставке от 13% до 22%.

С 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей банки будут обязаны передавать ИНН клиента другим финансовым организациям. Это техническое изменение направлено на борьбу с мошенничеством и не связано с введением нового налога.