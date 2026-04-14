Политолог Колташов счел неуместным включать в семейную ипотеку дорогостоящую недвижимость в Москве

Семейную ипотеку не следует распространять на дорогую недвижимость в Москве. Такое мнение высказал макроэкономист и политолог Василий Колташов в беседе с «ФедералПресс» .

По его словам, соответствующую программу нужно закрыть для столицы, поскольку московский рынок жилья уже перегрет и чрезмерно раздут.

«Стоимость квадратного метра жилья выросла до исторического максимума, в том числе из-за доступности семейной ипотеки», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что застройщики все чаще возводят малогабаритные квартиры, из-за чего даже пришлось вводить законодательные ограничения на их минимальную площадь.