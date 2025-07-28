Политолог Колпашников предложил платить женщинам зарплату 100-200 тысяч рублей за материнство

Политолог и подполковник запаса ФСБ России Виталий Колпашников в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как улучшить демографическую ситуацию в стране. Он убежден, что решить проблему можно только с помощью серьезной финансовой поддержки матерей.

«Женщина должна получать зарплату за то, что она рожает, растит и воспитывает ребенка — от 100 до 200 тысяч рублей. Это должен быть полноценный труд со стажем, который учитывается при выходе на пенсию», – отметил эксперт Колпашников.

По его мнению, только такие меры помогут избежать демографического провала и повысить рождаемость.