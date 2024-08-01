Политолог Гилязетдинова: деанонимизация Telegram-каналов поможет сохранить общественную безопасность

Поправки в законопроект «О персональных данных» предполагают деанонимизацию администраторов Telegram-каналов с большой аудиторией. В беседе с РИАМО политолог Гульнара Гилязетдинова рассказала о необходимости таких изменений.

Эксперт напомнила, что порой анонимные платформы пропагандируют насилие и распространяют ложную информацию. Кроме того, в некоторых чатах встречаются призывы к совершению противоправных действий, добавил сайт «Аргументы и факты».

По мнению специалиста, реализация соответствующих мер позволит обеспечить общественную и государственную безопасность.