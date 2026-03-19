Политолог Еловский поддержал меру с выплатами студентам при рождении ребенка

Единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка для студенческих семей в России — правильная мера. Об этом заявил политолог Дмитрий Еловский в беседе с RT .

По словам эксперта, такой подход помогает решить ряд проблем, связанных с рождением и воспитанием ребенка.

«Если при этом семья еще и пользуется льготами и различными мерами поддержки, то, в принципе, для них это неплохая поддержка», — отметил Еловский.

Он также подчеркнул, что для семьи определяющим является решение проблемы с жильем. Эксперты по демографии, напомнил политолог, рекомендуют использовать более крупные суммы — например, позволяющие сделать первый взнос на квартиру.