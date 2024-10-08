Политолог Еловский назвал трудноосуществимым предложение выплатить в декабре 13-ю пенсию

Политолог Дмитрий Еловский оценил предложение депутата Сергея Миронова выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим ее. Об этом сообщил RT .

Как пояснил эксперт, осуществить подобное на практике будет тяжело, поскольку изменения в бюджете такого масштаба не вносятся в течение года.

Еловский также добавил, что такие идеи со стороны депутатов обычно выдвигаются для привлечения внимания и симпатий избирателей.