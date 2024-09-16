Политолог Дудаков назвал очередное покушение на Трампа итогом демократической кампании против него

Он указал на усиливающиеся случаи политического насилия в стране, что связано с расколом общества и его поляризацией. Значительную роль также играет кампания по дискредитации Трампа, организованная демократами. Кроме того, возможно, что подобные действия обусловлены теми, кто поддается антипатии к Трампу и теряет адекватность, добавил политолог.

Дудаков подчеркнул, что на данный момент эта ситуация может оказывать положительное влияние на Трампа, поскольку он имеет возможность вернуть инициативу в предстоящей президентской гонке.