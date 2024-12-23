Руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов выразил уверенность, что расторжение брака не ведет к счастью. Его процитировала радиостанции «Говорит Москва» .

По мнению Добромелова, стимулировать рождаемость с помощью дополнительных выплат нецелесообразно.

«Дело в головах. Если мы сделаем национальной идеей и смыслом то, что большая семья — это хорошо, что в ней есть своя ценность, а развод — это плохо, то люди будут иначе относиться к браку. Как к чему-то более фундаментальному», — заметил политолог.

По его словам, развод — это трагедия, а не попытка достигнуть счастья.