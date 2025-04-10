Политолог Данилин: большинство россиян испытывают гордость за свою страну

Большинство россиян испытывает гордость за свою страну, особенно за достижения в науке, культуре, спорте и космосе, а также уважают преемственность военного подвига. Такие выводы были сделаны участниками круглого стола Экспертного института социальных исследований, написала газета «Взгляд».
Директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что гордость за страну является неотъемлемой чертой российского общества, сформированной благодаря богатой истории и достижениям в различных областях.
Эти утверждения подтверждаются результатами социологических исследований. Так, 92% россиян заявили, что для них важно испытывать гордость за свою страну. Результаты предоставил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
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