Большинство россиян испытывает гордость за свою страну, особенно за достижения в науке, культуре, спорте и космосе, а также уважают преемственность военного подвига. Такие выводы были сделаны участниками круглого стола Экспертного института социальных исследований, написала газета «Взгляд» .

Директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что гордость за страну является неотъемлемой чертой российского общества, сформированной благодаря богатой истории и достижениям в различных областях.

Эти утверждения подтверждаются результатами социологических исследований. Так, 92% россиян заявили, что для них важно испытывать гордость за свою страну. Результаты предоставил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.