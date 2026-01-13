Прекращение поставок бесплатной венесуэльской нефти создаст серьезные трудности для властей Кубы. Об этом заявил политолог Алексей Черняев в интервью kp.ru .

По мнению эксперта, такое решение приведет к серьезным экономическим последствиям, поскольку страна обменивала нефтепродукты на высококвалифицированные услуги специалистов, преимущественно медиков. Теперь будущее социальных проектов оказалось под угрозой.

Черняев также выразил опасения относительно возможного военного вмешательства Соединенных Штатов. Политолог отметил, что аналогично ситуации с Венесуэлой, администрация президента Дональда Трампа способна предпринять агрессивные меры в отношении острова Свободы, несмотря на внутренние экономические проблемы Гаваны.

Однако Черняев подчеркнул, что в одиночку островное государство не сможет выдержать военное давление США, учитывая нехватку ресурсов и продовольствия.