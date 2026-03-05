Политолог Блохин подчеркнул, что блокировка судоходства в Ормузском проливе может привести к резкому росту цен на нефть

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин в беседе с MIR24.TV прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, являющемся важным транспортным коридором для мировой экономики.

Он подчеркнул, что блокировка судоходства в проливе может привести к резкому росту цен на нефть и другим негативным последствиям для мировой экономики.

Блохин отметил, что около 15-20% мировой нефти и более 30% сжиженного природного газа транспортируется через Ормузский пролив, что делает его критически важным для мировой экономики. Любые ограничения в его использовании могут привести к росту цен на нефть и энергетические ресурсы, что создаст дополнительные проблемы для потребителей и производителей.

В условиях эскалации конфликта между Ираном и США роль Ормузского пролива становится еще более значимой. В случае начала военных действий или блокады пролива цены на нефть могут резко возрасти, что негативно скажется на мировой экономике и создаст дополнительные риски для мировой безопасности.