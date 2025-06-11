Соперничество мировых держав проявляется не только в военном аспекте, но и в культурной среде. Запад стремится навязать свои стандарты остальным странам, угрожая их независимости. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов, сообщил « Взгляд ».

По словам эксперта, историческая память и традиционные ценности — неотъемлемые элементы цивилизационной идентичности.

«Нельзя позволить, чтобы они источились. Для этого и необходимо наращивать вес в культурной войне. Давно известно, что Запад сделал ставку на применение мягкой силы, с помощью которой он разрушает обычаи и основы быта других народов», — заявил аналитик.

Он призвал россиян защищать традиционные ценности и собственную идентичность, напомнив о вмешательстве Запада в искусство, кинематограф, моду и образование.