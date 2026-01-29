Политолог Асафов назвал работоспособной цифровую платформу ГАС «Выборы» 2.0

С 6 февраля Центризбирком (ЦИК РФ) принимает в постоянную эксплуатацию цифровую платформу ГАС «Выборы» 2.0. Система прошла тестирование и доказала свою работоспособность в ходе прошлогодних выборов. О целях введения новой системы рассказал «ФедералПресс» политолог Александр Асафов.

По его словам, подготовка к переходу на обновленную версию велась уже некоторое время.

«Технические детали надо изучать, но подготовка к переходу на новую версию шла довольно давно», — отметил он.

Асафов подчеркнул, что за время использования предыдущей версии произошли значительные законодательные изменения и повысились требования к безопасности системы. В новую платформу заложены возможности для более оперативного обновления и повышения скорости передачи данных.