Политик Сокол: Хакасия продолжает помогать ЛНР в восстановлении инфраструктуры

Глава Верховного совета Хакасии Сергей Сокол поделился итогами поездки в Свердловский район ЛНР, где он встретился с главой округа Андреем Сухачевым. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Во время собрания обсуждались проблемы Луганской Народной Республики, а также вопросы, с решением которых может помочь Хакасия. Соответствующей благотворительной деятельностью регион занимается уже более двух лет.

Так, за это время специалисты организовали ремонт медицинских, социальных и образовательных учреждений, а также жилых домов. Кроме того, местные жители периодически получают гуманитарную помощь. Хакасия продолжает активно оказывать поддержку ЛНР, заявил Сокол.