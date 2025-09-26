Политик Новиков указал на способность креативных индустрий продвигать духовно-нравственные ценности

В рамках «Российской креативной недели», проходящей в национальном центре «Россия», состоялась пленарная сессия под названием «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России». Одним из спикеров стал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, сообщил « ФедералПресс ».

Он подчеркнул значимость сохранения внутреннего единства в условиях современных геополитических вызовов. По словам политика, креативные индустрии способны эффективно продвигать традиционные духовно-нравственные ценности среди граждан.

Новиков также напомнил о создании в стране институтов развития, таких как Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета, которые поддержали множество проектов на миллиарды рублей. Дизайнеры, архитекторы и кинематографисты играют ключевую роль в сохранении традиционных ценностей, добавил Новиков.