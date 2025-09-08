Политик Малинкович призвал запретить бесконтрольное строительство элитного жилья в центре города

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в беседе с « Абзацем » выступил с инициативой законодательно ограничить деятельность элитных застройщиков в центрах крупных городов.

Политик предложил ввести квоту на строительство социального жилья и сократить количество роскошных жилых комплексов.

«Нужно возвращать рядовых граждан в квартиры в центрах мегаполисов. Необходимо ввести квоту для застройщиков и запретить элитным ЖК занимать весь центр», — заявил Малинкович.

Он также указал на необходимость ограничить практику выкупа нескольких квартир в элитном старом фонде. По словам эксперта, обеспеченные граждане нередко приобретают несколько квартир, из-за чего весь этаж переходит в их владение.