Сенатор Джабаров назвал аннулирование мальтийской визы представителя МИД Захаровой нарушением дипломатической практики

Аннулирование мальтийской визы официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой — это грубой нарешний дипломатической практики. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» выразил первый зампредседателя Комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, Захарову наказали за то, что она говорит правду и не боится открыто и жестко критиковать западных чиновников.
«Пытаются такими мелкими укусами ответить на ее правдивую, честную, жесткую политику», — подчеркнул Джабаров.
Он добавил, что лишение сотрудника дипведомства визы — это абсолютное безобразие.
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