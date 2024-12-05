Сенатор Джабаров назвал аннулирование мальтийской визы представителя МИД Захаровой нарушением дипломатической практики

Аннулирование мальтийской визы официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой — это грубой нарешний дипломатической практики. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» выразил первый зампредседателя Комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Захарову наказали за то, что она говорит правду и не боится открыто и жестко критиковать западных чиновников.

«Пытаются такими мелкими укусами ответить на ее правдивую, честную, жесткую политику», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что лишение сотрудника дипведомства визы — это абсолютное безобразие.