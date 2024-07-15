Politico: ЕС намерен устроить бойкот саммита по иностранным делам в Венгрии
В Евросоюзе планируют организовать саммит, чтобы бойкотировать запланированную встречу глав МИД в Венгрии. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники.
Как уточнил сайт kp.ru, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решил созвать министров на саммит по иностранным делам во время встречи Орбана, чтобы министры не смогли поехать в Венгрию.
Таким образом Евросоюз намерен послать четкий сигнал Венгрии, что та не может говорить от лица всего сообщества.
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