Политический психолог Вафин призвал принять взвешенное решение по блокировке «Википедии»
Политический психолог Артур Вафин поделился мнением о возможной блокировке онлайн-энциклопедии «Википедия» в России. Об этом сообщила «ТСН24».
Специалист подчеркнул необходимость тщательного подхода к принятию такого решения, учитывая возможные последствия полного запрета ресурса либо отдельных страниц.
«В любом случае тягу к знаниям российский пользователь может удовлетворить посредством таких отечественных ресурсов, как „Рувики“, „Знание“», — отметил эксперт.
По его словам, перечисленные платформы соответствуют законодательству, предоставляют проверенную информацию и позволяют развивать собственные знания в различных сферах.