Покупателей вторичного жилья призвали страховать сделки по купле-продаже недвижимости

В России участились случаи отмены сделок по продаже недвижимости на вторичном рынке и возвращения жилья бывшим владельцам. Собственники, заключившие сделку и получившие деньги, спустя время обращаются в суд с заявлением о том, что действовали под влиянием мошенников. Юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что подобные решения судов могут негативно повлиять на рынок вторичного жилья, так как потенциальные покупатели будут бояться совершать сделки.

Чтобы обезопасить себя при покупке недвижимости, покупатели могут воспользоваться следующими способами: страховать сделки по купле-продаже недвижимости; требовать от продавца нотариально заверить заявление о том, что он действует в своих интересах и без давления третьих лиц; привлекать к участию в договоре третьих лиц, например, родственников собственника, которые выступят гарантами возврата денежных средств, если сделку признают недействительной.

Однако, по словам Хаминского, все эти меры не являются абсолютной гарантией, так как суды будут принимать решения, исходя из конкретных обстоятельств и складывающейся судебной практики.

Эксперт указал, что полностью изменить траекторию правоприменения могут разъяснения и акты официального судебного толкования высшей инстанции. Поэтому сейчас остается только дождаться, какой подход к спорам о недвижимости, проданной под влиянием третьих лиц, поддержит Верховный Суд.