Поклонская назвала ханжеством слова протоиерея о женщинах во власти

Поклонская ответила протоиерею, что женщины идут во власть ради справедливости

Фото: РИА «Новости»

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская жестко отреагировала на заявление протоиерея Андрея Ткачева о том, что женщины перестали быть домоседками, начали требовать равноправия и зачем-то лезть во власть. В своем Telegram-канале она назвала его слова ханжеством.

«Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью, а не „бумажки перекладывать“, теряя счастье семейного бытия», — написала она.

Поклонская отметила, что эмоциональная проповедь Ткачева на тему женщин во власти, с одной стороны, смешна, а с другой — ярко демонстрирует «страх и ущербность перед женским».

По ее словам, подобное ханжество оскорбительно для всех женщин, которые имеют равные права с мужчинами в России, но не теряют при этом своей женственности и нежности.

При этом Поклонская призвала мужчин оставаться благородными и достойными защитниками. Не нужно доводить женщин до такого состояния, чтобы они убивались на мужских работах, в частности, укладывая асфальт на дорогах, пока мужчины будут делить власть и проповедовать средневековые ценности.

Ранее Поклонская рассказала о проблеме с детским буллингом в России, которую, по ее мнению, нужно решать принятием новых законов.

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