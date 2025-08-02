Появились подробности о жизни олененка Путина в Зоосаде Деда Мороза

Живущий в Зоосаде Деда Мороза подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок вырос и окреп. Об этом РИА «Новости» сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, олененка содержат в благоустроенном просторном вольере, животное получает необходимый уход и полноценный рацион.

«Он живет с другими северными оленями в общем стаде, специалисты внимательно следят за его состоянием. Рада, что удалось создать комфортные условия — так и должна складываться судьба животного: с любовью, вниманием и заботой», — сказала Акулова.

Путин в апреле 2024 года поздравил с золотой свадьбой многодетную семью Пяк, в ответ супруги подарили президенту важенку, которая находилась в положении. Семейство отправило мать с детенышем на новое место жительства вместе, пока он не окрепнет.