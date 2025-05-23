Появились фото заброшенной могилы Березовского в Лондоне

В Сети появилось фото могилы одного из самых влиятельных бизнесменов 90-х Бориса Березовского. Снимок опубликовал в соцсетях журналист Алексей Венедиктов*.

Место захоронения находится в Лондоне. Могила заросла травой, за ней никто не ухаживает и не убирает сорняки. Памятник сохранил обычный вид.

«Сходил на могилу Бориса Березовского. Увы», — написал Венедиктов*.

Борис Березовский умер 23 марта 2013 года. Точная причина смерти неизвестна, но есть вероятность, что он сам свел счеты с жизнью. Последние годы бизнесмен проживал за границей, скрываясь от правосудия.

Ранее Черемушкинский суд оштрафовал Алексея Венедиктова* на 45 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Он не поставил соответствующую маркировку на свой материал.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.