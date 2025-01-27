Появились доказательства смерти блогера Лены Миро

Скандально известная блогерша Лена Миро умерла в апреле 2024 года. Доказательства смерти звезды «Живого Журнала» привел Telegram-канал Baza.
ИП Елены Мироненко (настоящее имя Лены Миро — прим. ред.) ликвидировали в России 24 января 2025 года. В информационной базе отметили, что индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью.
Сообщения о гибели Лены появились в сети весной прошлого года. Тогда источники утверждали, что после переезда в США Миро попала в аварию и впала в кому. Вскоре после этого она скончалась. Ее мать летала в Соединенные Штаты на похороны, а отец отказался присутствовать на церемонии прощания.
Сразу за этой новостью поползли слухи, что Миро на самом деле жива и просто решила таким образом полностью покинуть информационное поле. Незадолго до известия о смерти она закрыла собственный блог и почистила чаты в Telegram.
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