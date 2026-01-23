Поисковые отряды нашли более 100 пропавших нижегородцев с начала января

С начала 2026 года более 100 пропавших жителей Нижегородской области были найдены живыми благодаря усилиям поисково-спасательных отрядов. За первый месяц года поисково-спасательный центр «Рысь» получил 89 заявок о пропаже людей. 86 человек были найдены живыми, погибших на тот момент не было, написало ИА «Время Н» .

Как рассказали в центре, недавно в Вачском округе в ходе двухдневного поиска был найден пожилой человек, которого искали волонтеры.

Поисковая работа ведется в районах Нижнего Новгорода, и количество заявок на поиски людей в этом месяце осталось на прежнем уровне по сравнению с декабрем прошлого года.

В отряде «ЛизаАлерт» волонтеры организуют ночные патрули, чтобы помочь потерявшимся в сильные морозы. С января этого года в отряд поступило 23 заявки на поиски пропавших людей. 16 человек были найдены живыми, один — обнаружен мертвым, еще одно обращение осталось неподтвержденным.

Руководитель ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин отметил, что зимой большинство исчезновений связано с несчастными случаями, часто вызванными падением снежных глыб с крыш зданий. «В основном они происходят в гаражных массивах и частном секторе», — заключил он.