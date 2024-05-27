Поисковики подняли из болот Ленобласти фрагменты легендарного штурмовика Ил-2

В Ленобласти поисковикам удалось поднять из болот части легендарного штурмовика Ил-2, участвовавшего в боях в годы ВОВ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Обломки случайно нашли в Кировском районе в болоте Малуксинский Мох поисковики Ярослав и Александр Химане. Чтобы достать фрагменты команде пришлось сначала долго пробираться пешком, потом работать по пояс в воде.

«Здесь уже стопроцентное подтверждение, что это машина 448-го авиационного штурмового полка», — рассказал руководитель отряда специального поиска «Крылья Родины» Виктор Соболев.

Поисковикам уже удалось достать из трясины части обшивки штурмовика. Также он извлекли детали двигателя и аппаратуры и панель приборов с цифрами 1215, которые обозначают номер борта.