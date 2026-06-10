Поисковик Зуянов заявил, что летом возрастают риски пропажи подростков из-за их стресса от экзаменов и безделья

Лето — это не только время отдыха, но и зона повышенного риска для подростков. Как сообщил руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Иван Зуянов в эфире телеканала «Крым 24» , стресс, связанный с подготовкой к ЕГЭ, и избыток свободного времени могут привести к исчезновениям молодежи.

«С конца весны до начала лета, когда начинаются экзамены, на подростков оказывается сильное психологическое давление как в школе, так и дома», — отметил он.

Это давление может заставить некоторых молодых людей убегать от проблем, покидая свои семьи. Кроме того, после завершения учебного года у подростков появляется много свободного времени. Они часто отправляются на прогулки или в походы, что увеличивает вероятность попадания в опасные ситуации.

Согласно последним исследованиям, около 39% старшеклассников испытывают высокий уровень стресса из-за экзаменов, а 74% считают, что восприятие важности экзаменов создается ими самими. Важно помнить о необходимости поддержки со стороны родителей и учителей в этот сложный период.