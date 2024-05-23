«Похвастаться нечем, тяжелый ковид». Состояние звезды «Служебного романа» ухудшилось

Медики обнаружили у известной актрисы Светланты Немоляевой приступ фибрилляции предсердий. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, 87-летняя актриса находится в тяжелом состоянии, тесты на ковид показали положительный результат. Показатели насыщения крови кислородом демонстрируют признаки дыхательной недостаточности, сердце у пациентки начало сокращаться хаотичнее и чаще. Врачи сделали все возможное, чтобы выравнять ритм.

В беседе с 360.ru Немоляева подтвердила свое тяжелое состояние.

«Говорить не могу долго, у меня тяжелый ковид и слабость. Похвастаться нечем», — отметила она.

В начале недели стало известно, что Немоляеву отправили в больницу после положительного теста на ковид. В беседе с 360.ru она отметила, что в медицинском учреждении есть и другие пациенты с таким диагнозом, и выразила сожаление из-за отмены концертов.

Большому кругу зрителей Немоляева стала известна по роли Ольги Рыжовой, подруги и коллеги Анатолия Новосельцева, в советской картине «Служебный роман».