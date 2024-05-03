Похолодание придет в Ставропольский край на этих выходных | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:01 Похолодание придет в Ставропольский край на этих выходных

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Похолодание с дождями ожидает жителей Ставропольского края на предстоящих выходных. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 4 мая ожидаются небольшие осадки, столбики термометров днем поднимутся до +19 градусов. В воскресенье дождливая погода сохранится, температура воздуха будет варьироваться от +12 до +17 градусов.

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Отмечается, что также в эти выходные в регионе прогнозируется ветер с порывами до 11 метров в секунду.