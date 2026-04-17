Похолодание придет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область возвращаются отрицательные температуры. В регионе ожидаются холодные воздушные массы. Об этом сообщил сайт rosbalt.ru со ссылкой на синоптика Александра Колесова.

В ночные часы в выходные в Ленобласти возможны четырехградусные морозы. В Санкт-Петербурге в предстоящие воскресенье и понедельник температура приблизится к нулю, а в окрестностях города не исключен слабый «минус». Днем максимальные отметки не будут превышать +10 градусов.

До середины следующей недели в Санкт-Петербурге обойдется без дождей. Утром в субботу, 18 апреля, в Ленобласти не исключены отдельные снежинки или снежная крупа.

Колесов предсказал неприятный ветер северо-восточного направления, который разгонится до 10 м/с.